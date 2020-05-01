Казбек Коков провел онлайн-совещание с главами муниципалитетов КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в режиме видеоконференции «муниципальный час» с руководителями районных администраций и городских округов.

В рамках главных тем повестки обсуждены текущая ситуация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в муниципальных районах и городских округах республики, вопросы предоставления услуг ЖКХ, обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовки к предстоящему отопительному сезону. Глава региона отметил, что сегодня ситуация с COVID-19 в КБР расценивается как контролируемая и стабильная, нет взрывного роста заболевших.

«Есть определенная стабильность, нету взрывного роста заболевших. Все, что сегодня наблюдается, – это прогнозируемо было и мы к этому готовы: принимать и больных, лечить больных. Поэтому на сегодня ситуация расценивается, как контролируемая, стабильная. Президентом 11 мая обозначены дополнительные меры поддержки граждан. Я хочу сказать, действительно, они беспрецедентны, когда сегодня поддерживаются семьи с детьми от 3 до 16 лет непосредственно прямыми выплатами. Мы делаем все, чтобы эта работа эффективно у нас была организована и люди могли бы в полной мере ощутить эту поддержку, получить эти средства. Также Президентом, вы знаете, были озвучены возможные условия по поэтапному смягчению ограничительных мер. На сегодня по основным показателям мы соответствуем. В случае сохранения этой тенденции – стабильности ситуации – мы можем будем говорить после 15 числа о поэтапном смягчении ограничительных мер», — отметил Казбек Коков.

В этой связи руководитель республики подчеркнул необходимость проведения широкой информационной работы по соблюдению санитарных требований с организациями, которые начнут свою работу на первом этапе, а также с населением. Казбек Коков добавил, что в Кабардино-Балкарии в рамках усиления масочного режима принято решение о предоставлении этих средств индивидуальной защиты в транспорте и торговых центрах на безвозмездной основе. Также продолжится работа социальных служб по поддержке малообеспеченных категорий граждан, в том числе продуктовыми наборами.

Отдельно на совещании рассмотрены вопросы улучшения водоснабжения в населенных пунктах республики. Отмечено, что в 2020 году мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения запланированы в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Также местными администрациями муниципальных

образований КБР разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на 64 объекта. В настоящее время она направлена в отраслевые федеральные министерства с просьбой включить мероприятия по объектам водоснабжения в госпрограмму «Развитие СКФО» и региональный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Проводится проверка предоставленных документов.

Строительство объекта водоснабжения ведется в этом году и по линии региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда». Это проект «Расширение водопроводных сетей и сооружений городского округа Нальчик, II очередь». Кроме того, Казбек Коков поручил руководителям муниципалитетов ускорить работу по подготовке проектно-сметных документаций в рамках выделенных из республиканского бюджета КБР средств на улучшение водоснабжения и оперативно приступить к заключению контрактов.