Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами районов

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с главами районов и городских округов - традиционный «муниципальный час». Основная тема - ход реализации в муниципалитетах национальных проектов и республиканских программ. На особом контроле держу вопросы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений. Продолжаем постоянный мониторинг сроков и качества работ на объектах. Обсудили и вопросы подготовки школ и детсадов к новому учебному году. Казбек Коков также указал на необходимость усиления работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния муниципальных территорий.