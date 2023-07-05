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Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами районов

Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами районов

05.07.2023 | 16:20
Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с главами районов и городских округов - традиционный «муниципальный час». Основная тема - ход реализации в муниципалитетах национальных проектов и республиканских программ. На особом контроле держу вопросы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений. Продолжаем постоянный мониторинг сроков и качества работ на объектах. Обсудили и вопросы подготовки школ и детсадов к новому учебному году. Казбек Коков также указал на необходимость усиления работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния муниципальных территорий.
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