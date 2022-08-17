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Казбек Коков провел муниципальный час

Казбек Коков провел муниципальный час

17.08.2022 | 22:36
Реализация национальных проектов, повышение зарплат бюджетников, готовность к отопительному сезону, вопросы водоснабжения, подготовка к столетию республики… Эти вопросы рассмотрели сегодня на “муниципальном часе”, который провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Республика в этом году участвует в 12 национальных проектах, сообщил премьер-министр Алий Мусуков. Уровень освоения перечисленных в муниципалитеты средств по сравнению с 2021-м вырос почти в два раза. Обозначенные сроки соблюдаются. Множество задач поставлено по программе капитального ремонта школ. До конца года должны завершить обновление в двух десятках общеобразовательных организаций. Качество работ в школах – на контроле у руководителя республики. На совещании говорили о поэтапном решении проблем с водоснабжением. Благодаря поддержке федерального правительства крупные инфраструктурные проекты реализуют в Баксане, Нальчике, Эльбрусском районе и локальные – в других муниципалитетах. Обсудили организацию торжеств в честь векового юбилея республики, в частности вопросы безопасности. Отмечено также, что регион готовится к масштабному субботнику, который состоится уже 20 августа.
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