Казбек Коков провел "муниципальный час"

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный "муниципальный час" с главами администраций городских округов и районов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В повестку вошли вопросы реализации мероприятий национальных проектов, федеральных и республиканских программ, запланированных на 2022 год. В части исполнения региональных проектов в разрезе муниципалитетов Кабардино-Балкарская Республика остается в числе лидеров как в сравнении с показателями по стране, так и по Северо-Кавказскому федеральному округу. В августе планируется завершить работы на объектах, включенных в региональный проект "Формирование комфортной городской среды". В пяти муниципалитетах будут благоустроены 13 общественных территорий. К этому времени планируется завершить и мероприятия по проекту "Культурная среда", а также ремонт спортзалов по проекту "Успех каждого ребенка". Все работы идут по графику.
Кроме того, на "муниципальном часе" обсуждены вопросы, связанные с организацией празднования 100-летия республики, подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Подробно рассмотрены темы капитального ремонта сельских школ и водоснабжения населенных пунктов, а также готовность к противопаводковым мероприятиям.
Капитальный ремонт школ находится на особом контроле Главы республики. По итогам "муниципального часа" Правительству КБР даны поручения в части контроля сроков и качества работ, финансирования в связи с дополнительными потребностями в ходе ремонта.
В плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону. Также Казбек Коков поручил со всем вниманием и ответственностью контролировать паводковую ситуацию, сохранять готовность в случае необходимости к оперативному реагированию, взаимодействию с ответственными службами.
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