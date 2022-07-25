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Казбек Коков провел "муниципальный час"

Казбек Коков провел "муниципальный час"

25.07.2022 | 17:32
Глава КБР Казбек Коков провел традиционный "муниципальный час" с главами администраций городских округов и районов, сообщает пресс-служба руководителя республики. В повестку вошли вопросы реализации мероприятий национальных проектов, федеральных и республиканских программ, запланированных на 2022 год. В части исполнения региональных проектов в разрезе муниципалитетов Кабардино-Балкарская Республика остается в числе лидеров как в сравнении с показателями по стране, так и по Северо-Кавказскому федеральному округу. В августе планируется завершить работы на объектах, включенных в региональный проект "Формирование комфортной городской среды". В пяти муниципалитетах будут благоустроены 13 общественных территорий. К этому времени планируется завершить и мероприятия по проекту "Культурная среда", а также ремонт спортзалов по проекту "Успех каждого ребенка". Все работы идут по графику. Кроме того, на "муниципальном часе" обсуждены вопросы, связанные с организацией празднования 100-летия республики, подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Подробно рассмотрены темы капитального ремонта сельских школ и водоснабжения населенных пунктов, а также готовность к противопаводковым мероприятиям. Капитальный ремонт школ находится на особом контроле Главы республики. По итогам "муниципального часа" Правительству КБР даны поручения в части контроля сроков и качества работ, финансирования в связи с дополнительными потребностями в ходе ремонта. В плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону. Также Казбек Коков поручил со всем вниманием и ответственностью контролировать паводковую ситуацию, сохранять готовность в случае необходимости к оперативному реагированию, взаимодействию с ответственными службами. https://t.me/vestikbr
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