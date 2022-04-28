Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час», в котором приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, главы муниципальных образований. В повестку дня руководитель региона вынес ряд вопросов, включая ход реализации национальных проектов и федеральных программ в условиях санкций. Он поручил усилить контроль за работой подрядных организаций в части качества и сроков выполнения работ, своевременно выходить с возникающими вопросами на региональный уровень. По информации премьер-министра республики Алия Мусукова на территории муниципалитетов реализуются 6 региональных проектов, уже заключено 169 муниципальных контрактов, что составляет 96% от общего количества контрактов. «В этом году идем быстрее по сравнению с прошлым», - отметил премьер-министр. Темпы освоения средств, выделенных в рамках национальных проектов, в сравнении с прошлым годом также выросли вдвое. Из 6 региональных проектов, два реализованы в полном объеме, это проект «Творческие люди» и адресная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Завершается контрактация капитального ремонта 29 школ, на большинстве объектов работы уже начались, проинформировал Алий Мусуков. Обсуждены вопросы дальнейшего обновления системы водоснабжения и государственной программы социальной газификации. На текущий год запланировано 13 объектов, в том числе обновление сетей водоснабжения общей протяженностью 50 км и строительство 4 скважин в границах селений Куба, Нижний Куркужин, Сармаково, Лечинкай, Нартан, Былым, Верхний Куркужин, Анзорей, Старый Черек, Кара-Суу, Бабугент, поселка Кашхатау и города Терека. В рамках программы догазификации муниципалитеты уточняют планы-графики на текущий год, работа должна быть завершена до конца месяца. Руководитель республики отметил, что в ходе реализации национальных проектов в Кабардино-Балкарии ни по одному направлению не наблюдается спада, по отдельным направлениям идет рост. Только на обновление и строительство систем водоснабжения и водоотведения выделено порядка 5 миллиардов рублей, напомнил руководитель, говоря о реализации таких крупных проектов, как Баксанский групповой водовод, строительство водопроводных сетей в районах жилой застройки Нальчика, реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений и самом в поселке. «У нас с вами задача полноценно, полномасштабно, качественно и в срок реализовывать национальные проекты и федеральные программы. Это очень серьезный драйвер нашей экономики. Более 12 миллиардов рублей выделены на реализацию национальных проектов в этом году. Это деньги, которые работают на экономику Кабардино-Балкарии», - резюмировал Казбек Коков. В завершение при обсуждении вопросов организации шествия «Бессмертного полка» Глава республики сказал: «Это было пожелание людей. Главное — создать все условия для возможности участия в акции всех желающих, отработать вопросы безопасности с правоохранительными органами, в том числе в муниципалитетах. Мероприятие должно пройти на достойном уровне».