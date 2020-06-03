Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами администраций районов и городских округов КБР

Казбек Коков провел в режиме видеоконференции совещание с главами районных администраций и городских округов республики. Основные темы повестки — текущая ситуация по борьбе с коронавирусной инфекцией на местах, реализация нацпроектов, подготовка к проведению Единого госэкзамена.

О комплексе профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также санитарно-эпидемиологической ситуации в различных районах КБР проинформировал Жирослан Пагов. Он отметил, что по состоянию на 3 июня зарегистрировано 3052 подтвержденных случая заражения COVID-19. Большинство очагов инфекции носит внутрисемейный характер. На сегодняшний день летальность в республике составляет 0,76%, выздоровления – 43,8%. Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 108 населённых пунктах КБР. Наибольшее количество заболевших приходится на городской округ Нальчик – более 1000 человек. Далее идут Чегемский и Баксанский районы. Наименьшее число инфицированных наблюдается в Эльбрусском районе и городском округе Прохладный.

«Ситуация остается сложной. Необходимо взять во внимание рекомендации Роспотребнадзора по КБР и проводить разъяснительную работу с населением через администрации, советы местного самоуправления, депутатский корпус. Каждый в своей семье, коллективе должен говорить о рисках, напоминать в ежедневном режиме, являться примером соблюдения норм безопасности. О стабилизации ситуации можно будет говорить не по количеству ежедневно выявляемых случаев, а по снижению показателей госпитализаций, наличию свободных коек в больницах, увеличению выздоровлений. Мы все хотим перехода к следующему этапу смягчения режима ограничений. Это зависит от каждого жителя республики. Все в наших руках», — подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

Говоря о проведении ЕГЭ, Казбек Коков отметил, что в этом году итоговые школьные испытания осложнены ситуацией с коронавирусом, дополнительными санитарными требованиями, сдвинутыми сроками аттестации, дистанционной формой последних месяцев учебы. По информации Минпросвещения КБР, в текущем году для сдачи экзаменов в региональной информационной системе зарегистрировано 4755 человек. Определено 27 пунктов проведения, в том числе 1 — на дому для участника, имеющего ограниченные возможности здоровья. Необходимые требования к организации ЕГЭ будут соблюдены: системы видеонаблюдения, подавления сигналов подвижной связи и металлодетекторы оборудуют в 100% аудиторий. Для информационной безопасности планируется использовать технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов на

местах. Глава региона поручил заинтересованным ведомствам принять все необходимые меры по полному соответствию образовательных организаций текущим нормам, обеспечить материально-техническое оснащение, провести информационно-разъяснительную работу. А в дальнейшем уже выходить на плановую подготовку школ и иных образовательных учреждений к новому учебному году.

Отдельное внимание в ходе совещания уделено организации на должном уровне проведения в муниципалитетах республики Общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны. Оно назначено на 1 июля. Казбек Коков подчеркнул: главное требование в этом вопросе — обеспечение безопасности на участках, соблюдение установленных санитарных норм. Руководитель региона поручил главам держать этот вопрос на ежедневном контроле. В ходе совещания также рассмотрены вопросы поддержки социально незащищенных категорий граждан, проблемы ЖКХ, водоснабжения, подведены предварительные итоги исполнения местных бюджетов с января по май текущего года.