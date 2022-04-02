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Казбек Коков провел личный прием граждан

Казбек Коков провел личный прием граждан

02.04.2022 | 12:38
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан. Ряд обращений жителей республики касался вопросов реабилитации и лечения детей с тяжелыми заболеваниями, требующими высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных федеральных медицинских центрах. За поддержкой также обратились малообеспеченные многодетные семьи, оказавшиеся в силу обстоятельств в сложной жизненной ситуации. Одна из них потеряла при пожаре все свое имущество, другой необходима помощь в улучшении жилищных условий. По каждому из обращений Главой республики даны поручения руководителям соответствующих министерств и районов республики. В ближайшее время обратившимся жителям будет оказана вся возможная поддержка.
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