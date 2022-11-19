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Казбек Коков провел личный прием граждан

Казбек Коков провел личный прием граждан

19.11.2022 | 15:25
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан. За поддержкой обратились многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По всем обращениям Главой республики даны соответствующие поручения, в том числе в части организации специализированной медицинской помощи в профильных федеральных клиниках. Казбек Коков встретился также с семьями мобилизованных из Кабардино-Балкарской Республики, которые обратились за помощью в решении различных вопросов административного и бытового характера. Вся необходимая помощь будет оказана.
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