Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан. За поддержкой обратились многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По всем обращениям Главой республики даны соответствующие поручения, в том числе в части организации специализированной медицинской помощи в профильных федеральных клиниках. Казбек Коков встретился также с семьями мобилизованных из Кабардино-Балкарской Республики, которые обратились за помощью в решении различных вопросов административного и бытового характера. Вся необходимая помощь будет оказана.