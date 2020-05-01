Казбек Коков провел «контрольный час» с главами муниципалитетов КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в режиме видеоконференции совещание с руководителями районных администраций и городских округов республики. В его работе принял участие председатель правительства КБР Алий Мусуков.

В рамках главной темы «муниципального часа» рассмотрена текущая ситуация на местах в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2509 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выздоровело 643 человека, погибло – 14. В госпиталях особо опасных инфекций находятся 722 пациента, из них 45 – в реанимациях, 27 – на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении состоят 518 человек, бессимптомно переносят – 612. За последние сутки на выявление COVID-19 протестировано 1262 человека. Всего с начала распространения вируса проведено более 38 тысяч тестов.

Казбек Коков поручил главам муниципалитетов в пределах своей компетенции, совместно с уполномоченными органами, активизировать в населенных пунктах республики работу по соблюдению требований Роспотребнадзора организациями и гражданами.

Обсуждены также вопросы реализации региональных составляющих национальных проектов и ситуация в сфере ЖКХ.

В преддверии Дня защиты детей особое внимание Казбек Коков призвал уделить семьям с детьми, оперативному реагированию на их проблемы и обращения, оказанию должного внимания и поддержки, сообщает пресс-служба Главы и правительства КБР.