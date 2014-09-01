Казбек Коков провел конференцию регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня под председательством секретаря регионального отделения «Единой России», Главы КБР Казбека Кокова состоялась партийная конференция отделения. Путем открытого голосования избраны делегаты для участия в предвыборном съезде, который пройдет 19 июня в Москве. От Кабардино-Балкарии в нём примут участие девять «единороссов», всего регионы будут представлены семьюстами шестьюдесятью тремя делегатами. Участникам съезда предстоит принять ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, утверждению списков кандидатов, а также партийной программе.