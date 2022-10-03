Казбек Коков провел еженедельное заседание штаба по вопросам капитального строительства, сообщает пресс-служба Главы КБР. Обсужден ход работ на крупных объектах республики, рассмотрены текущие вопросы реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, а также вопросы готовности объектов инфраструктуры ЖКХ и жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первый заместитель Муаед Кунижев, министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, министр культуры КБР Мухадин Кумахов, министр спорта КБР Ислам Хасанов. По информации Алима Бербекова в текущем году в рамках национальных проектов и государственных программ реализуются 123 объекта, стоимостью 7,2 миллиарда рублей. Профильный министр доложил, что уже введено в эксплуатацию 8 объектов капитального строительства. Это дошкольные отделения на 60 мест каждое в 6 и 10 школах Баксана, новые ясельные блоки в Ташлы-Тале и детском саду в Новой Балкарии - каждое на 60 мест, детский сад в микрорайоне «Вольный аул» района «Нарт» на 140 мест. Заработали также амбулатория в Аушигере на 90 посещений в смену, водозаборная скважина в северо-западной части станицы Солдатская и новая скважина в Пролетарском. Прозвучало, что до конца года будет завершено строительство 10 объектов капитального строительства. Это школы в Нарткале, Кубе и Прохладном общим количеством на 1 785 мест. К своей финишной прямой подходит и строительство дошкольного учреждения на 140 мест в станице Солдатская. На объектах в настоящее время идут кровельные и внутренние отделочные работы, а также благоустройство территории. «В график вошли, наращиваем темпы», — сказал Алим Бербеков. До конца декабря завершится реконструкция поликлиники в Дыгулыбгее, строительство водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в Белой Речке, канализационного коллектора в Дыгулыбгее, а также реконструкция и строительство пожарных депо в селениях Заюково и Ново-Хамидие. В настоящее время ведется работа по подписанию дополнительного соглашения строительства Баксанского группового водопровода, реконструкции систем водоснабжения в Сармаково и Кенделене. Продолжается масштабная реконструкция и на объектах здравоохранения. Работы в двух блоках республиканского детского клинического многопрофильного центра практически завершены и находятся на стадии отделочных работ. Напомним, на проведение капитального ремонта РДКМЦ были выделены 125 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России при личном содействии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Кроме того, из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства в размере 73 миллионов рублей на ремонт второго корпуса – здания бывшего Перинатального центра, где в настоящее время работы находятся в активной фазе. «Рисков нет, работы будут завершены в срок», — подитожил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Он также привел промежуточную информацию о ходе ремонтных работ, проводимых в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. В филиале первой поликлиники в Вольном Ауле завершены работы на верхних этажах, теперь подрядчик приступает к ремонту на нижних. Во второй поликлинике заменен лифт, отремонтирован рентгеновский кабинет, завершены внутренние отделочные работы. Впереди ремонтные работы входной группы, как и в третьей поликлинике Нальчика. Ремонт на всех объектах будет завершен к середине ноября. В поликлинических отделениях Зольского и Черекского районов работы также на стадии завершения. Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков отчитался, что до ноября текущего года будут введены в эксплуатацию оставшиеся участки Чегемской автодороги с 5 мостами и подъездная дорогу к селению в Верхний Курп. Говоря о планах на 2023 год, Аслан Дышеков сообщил, что объем финансирования дорожных работ составит 4,4 миллиарда рублей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние более 70 км автодорог, отремонтирован 261 погонный метр автодорожных мостов и путепроводов, устроены не менее 30 км наружного освещения вдоль региональных автодорог. По федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения» планируется привести в норматив 23,8 км автодорог, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» - 18,6 км в 6 населенных пунктах. Также будет продолжен ремонт улиц в малых городах. Напомним, что в 2022 году на дорожные работы предусмотрено 4,2 миллиарда рублей и будут приведены в нормативное состояние более 170 км региональных и местных автодорог, 134 погонных метра мостовых сооружений, порядка 70 км наружного освещения. Работы практически завершены. За ходом работ ведется наблюдение в режиме онлайн через ситуационный центр, на мониторы которого выведены практически все объекты. Казбек Коков поручил ответственным усилить контроль за сроками, качеством работ, следить за количеством работающих людей и техники с тем, чтобы в случае необходимости усиливать бригады. Отдельно были рассмотрены вопросы готовности объектов инфраструктуры ЖКХ и жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Прозвучало, что жилищный фонд республики готов на 100%, подписаны паспорта готовности объектов жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Кроме того, в осенне-зимний период предусмотрено круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерских служб с целью недопущения аварийных ситуаций и бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами.