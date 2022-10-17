Казбек Коков провел еженедельное заседание штаба по вопросам капитального строительства

Еще 11 объектов достроят до конца года. К финишу подходит возведение школ в Нарткале, Кубе и Прохладном, детского сада в Солдатской, поликлинического отделения в Дыгулыбгее, обустройство объектов инфраструктуры в районах жилой застройки Нальчика.
В декабре также должны завершить реконструкцию и строительство пожарных депо в Заюково и Ново-Хамидие. На очереди – системы водоснабжения в Сармаково, Старом Череке и Кенделене.
В ближайшее время в эксплуатацию введут подъездную дорогу к Верхнему Курпу и участки чегемской трассы – с пятью мостами. Для ремонта дороги от Хушто-Сырта до Булунгу ищут дополнительные средства. В Нальчике в следующем году в нормативное состояние планируют привести семь улиц.
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