Глава КБР Казбек Коков провел еженедельное заседание штаба по вопросам капитального строительства. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первый заместитель Муаед Кунижев, министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, министр культуры КБР Мухадин Кумахов, заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев. Рассмотрены текущие вопросы реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ. Особое внимание уделено вопросам водоснабжения. В Кабардино-Балкарии в текущем году реализуются порядка 20 инфраструктурных объектов с целью улучшения качества водоснабжения населенных пунктов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это объекты в районах жилой застройки Нальчика, селениях Куба, Сармаково, Былым, Нартан, Лечинкай, Нижний Куркужин, Верхний Куркужин, Анзорей, Старый Черек, Второй Лескен, городе Терек, а также работы на водоводе «Кара-Суу — Бабугент — Кашхатау. В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство скважин в станице Солдатской и селении Пролетарском. В текущем году за счет региональных средств запланировано обновление водопроводных сетей на участке в селении Кенделен и строительство канализационного коллектора в Дыгулыбгее. Продолжаются работы на крупном объекте капитального строительства — Дворце творчества молодежи. Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, работы идут по графику. Завершается капитальный ремонт 9 поликлинических учреждений, четыре из которых находятся в Нальчике, остальные - в Зольском, Терском, Черекском, Баксанском и Урванском районах. Амбулатория в Аушигере в ближайшее время будет введена в эксплуатацию. Работы не прекращаются и на стройплощадках онкологического диспансера и поликлиники в Нальчике, участковой больницы в Эльбрусе, амбулатории в Кубе. До конца года планируется завершить строительство школ в Нарткале, Кубе и Прохладном общим количеством на 1 785 мест. Работы по возведению крытого катка с искусственным льдом в Нальчике продолжаются.