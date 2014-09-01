Казбек Коков прокомментировал выступление Владимира Путина на Съезде «Единой России»





Главным принципом формирования народной программы стала обратная связь. Так на своей странице в инстаграме прокомментировал Казбек Коков выступление Владимира Путина на Съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что важен прямой, заинтересованный диалог. Только так можно услышать людей, понять их проблемы, заботы и включить предложения, инициативы граждан в предвыборную программу партии. В своем выступлении Президент России озвучил ряд важных социальных мер, которые были генерированы «Единой Россией» по результатам встреч и прямых линий с избирателями в регионах. Это, в том числе, единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. Глава государства отметил необходимость разработки программы занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также законодательного закрепления запрета на списание социальных выплат в счет долгов. Он также заявил, что меры поддержки семей с детьми будут расширяться. Важнейшей задачей названа поддержка малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителей. Говоря о расселении из аварийного жилья, Владимир Путин отметил, что новая программа будет включать, в том числе, и жилье, признанное таковым на 1 января 2021 года. В обращении Президента говорилось о развитии сельских территорий, инфраструктуры, повышении качества жизни на селе, формировании комфортной городской среды. «Принятие народной программы направлено на решение насущных вопросов, которые волнуют сегодня людей. Все они актуальны и для Кабардино-Балкарии, а их решение станет приоритетом нашей работы», — подчеркнул Казбек Коков.