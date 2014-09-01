Казбек Коков прокомментировал «прямую линию» с Президентом РФ





Казбек Коков отметил, что сегодняшний формат «прямой линии» с Президентом России — это эффективный инструмент, который позволяет Главе государства чувствовать ситуацию на местах, видеть проблемы граждан в регионах. «Все обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступившие на «прямую линию», в том числе в ходе ее подготовки, будут взяты на контроль и отработаны», — акцентировал Казбек Коков. Владимир Путин, комментируя вопрос о возможности введения общероссийского локдауна в связи с третьей волной, подчеркнул гибкий характер принимаемых мер в зависимости от обстановки в конкретном регионе. Ранее Глава КБР Казбек Коков в ходе встречи с представителями местных СМИ 21 июня поставил вопрос введения ограничительных мер в прямую зависимость от темпов вакцинации. «В настоящее время вводить какие-либо ограничения или обязательную вакцинацию в республике не планируется – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и темпов иммунизации населения, — подчеркнул руководитель республики.