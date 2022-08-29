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Казбек Коков проинспектировал ремонт школ и объектов инфраструктуры в Баксане и Прохладном

Казбек Коков проинспектировал ремонт школ и объектов инфраструктуры в Баксане и Прохладном

29.08.2022 | 15:41
В Баксане работы в третьей и четвертой школах будут идти до конца года. До этого дети будут посещать соседние школы. В селении Дыгулыбгей в начале сентября завершат благоустройство улицы Баксанова. Здесь также проложат коллектор, на что муниципалитету выделено больше 70 миллионов рублей. В Прохладном глава республики проинспектировал ремонт 42-ой школы. Зданию почти сто лет. Последний раз его капитально реконструировали в 1963 году. В этот раз строители заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и кровлю, окна, полы и двери. Учреждение оснащено новой мебелью и оборудованием. 1 сентября учебный год здесь начнут около 350 детей. Глава республики поручил проработать вопрос благоустройства школьной территории.   https://t.me/vestikbr
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