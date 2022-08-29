Казбек Коков проинспектировал ремонт школ и объектов инфраструктуры в Баксане и Прохладном

В Баксане работы в третьей и четвертой школах будут идти до конца года. До этого дети будут посещать соседние школы. В селении Дыгулыбгей в начале сентября завершат благоустройство улицы Баксанова.
Здесь также проложат коллектор, на что муниципалитету выделено больше 70 миллионов рублей. В Прохладном глава республики проинспектировал ремонт 42-ой школы.
Зданию почти сто лет. Последний раз его капитально реконструировали в 1963 году. В этот раз строители заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и кровлю, окна, полы и двери. Учреждение оснащено новой мебелью и оборудованием. 1 сентября учебный год здесь начнут около 350 детей.
Глава республики поручил проработать вопрос благоустройства школьной территории.
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