Казбек Коков проинспектировал ремонт автодороги «Аргудан-Александровская»

02.01.2024 | 16:13
До Нового Года Глава КБР Казбек Коков побывал на социально значимых объектах республики. Руководитель региона проверил, как идет ремонт дороги между Аргуданом и Александровской. Она связывает сразу четыре района – Лескенский, Урванский, Терский и Майский. Жители неоднократно просили привести трассу в нормативное состояние. Капремонт начали благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Объект разделили на два участка. По плану первый – длиной четыре километра – обновят к концу августа. После приступят к следующему – протяженностью 12 с половиной километров. Здесь намерены использовать современные износостойкие материалы. Установят тросовое ограждение… Также Казбек Коков осмотрел новый корпус восьмой школы в Прохладном. Его возвели по нацпроекту «Образование» на месте старого. Одновременно в корпусе смогут заниматься 560 детей. Здесь есть актовый и спортивный залы, большая столовая, учебные кабинеты. Пока шло строительство, занятия проводили во втором корпусе. Сейчас оба здания объединили, и уже скоро в новых помещениях начнутся уроки. В Прохладном Глава Кабардино-Балкарии вручил новогодний подарок ребенку, чей отец участвует в специальной военной операции. Открытку Виктора Казбек Коков снял с «Елки желаний» в Кремле. Мечта мальчика сбылась: ему подарили велосипед.   https://t.me/vestikbr
