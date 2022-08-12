Казбек Коков проинспектировал объекты строительства и благоустройства в Тырныаузе

Глава региона осмотрел селепропускное сооружение на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе, по которому 5 августа сошел сель. Благодаря своевременной расчистке селевых наносов от плотины до реки Баксан, образовавшихся ранее, удалось избежать разрушительных последствий стихии. Также в ходе поездки в Эльбрусский район Казбек Коков проинспектировал ряд социально значимых объектов, включенных в федеральные и региональные проекты и программы. В Тырныаузе в рамках программы модернизации системы образования капитально ремонтируем учебный корпус и здание начальной школы Лицея № 1 им. К. Отарова. Здесь обучаются почти 700 детей. На ремонт общеобразовательного учреждения республике выделены субсидии на сумму свыше 115 миллионов рублей. Произвели замену кровли, инженерных сетей, оконных и дверных блоков, напольного покрытия, а также ремонт систем пожаротушения и антитеррористической защищенности. Строители в 2 раза увеличили площадь столовой в начальной школе, посадочных мест стало 150. Сейчас специалисты занимаются отделкой внутренних помещений и фасадов, благоустраивают территорию. Приводится в порядок и площадь на проспекте рядом с лицеем. Кроме того, по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» до начала учебного года завершат ремонт спортивных залов в школе № 6 им. Героя Советского Союза В. Кузнецова и в гимназии №5 в Тырныаузе. «Точки роста» откроют в школах - им. М.Теммоева в Верхнем Баксане и Лашкуте. Здесь дети смогут изучать естественно-научные и технические дисциплины более углубленно. Новые цифровые лаборатории по биологии, физике, химии будут способствовать процессу. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. По нацпроекту «Культура» в Тырныаузе отремонтировали Краеведческий музей им.О.Отарова. Учреждение культуры оснастили витринами, оборудованием для экспозиций, системами хранения, модульными подставками, специальным оборудованием. Также модернизируют Центральную библиотеку Тырныауза им.С.Отарова. Это будет многофункциональный информационно-культурный и просветительский центр с доступом к интернет-ресурсам библиотечной системы. Сейчас библиотеку оснащают новой мебелью и оборудованием.