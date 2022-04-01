Казбек Коков проинспектировал объекты дорожного строительства и благоустройства в Нальчике. Глава региона подробно рассказал в своем телеграм-канале о масштабных работах, которые развернулись в столице в преддверии празднования 100-летия Кабардино-Балкарии.

«Сегодня проинспектировал четыре основные транспортные артерии городского округа, где развернуты комплексные дорожные работы. Это проспекты Ленина, Шогенцукова и Кулиева, а также улица Кабардинская. Ввиду неблагоприятных погодных условий в марте темпы дорожных работ немного снизились, но в ближайшее время дорожники наверстают объем и вернутся в установленный график. Сейчас на объектах задействованы более 160 работников и 80 единиц техники», - написал Казбек Коков.

Глава республики отметил, что вдоль ремонтируемых дорог расположено значительное количество социально значимых учреждений, поэтому их благоустройство очень важно для жителей и гостей Нальчика. «Предусмотрено не только обновление дорожного полотна, освещения, остановочных комплексов, парковок, «зеленой зоны» и тротуаров. Заменим ветхие инженерные коммуникаций, а по программе «Чистое небо» уберем электрические провода. При укладке дорожного покрытия будет использован более качественный и долговечный материал - щебеночно-мастичный асфальтобетон», - пояснил руководитель.

«Предусмотрено не только обновление дорожного полотна, освещения, остановочных комплексов, парковок, «зеленой зоны» и тротуаров. Заменим ветхие инженерные коммуникаций, а по программе «Чистое небо» уберем электрические провода под землю. При укладке дорожного покрытия будет использован более качественный и долговечный материал. На всем протяжении проспекта Ленина, это 5 километров, благоустроим пешеходную зону, уложим плитку из нескользящих материалов, установим освещение с современными декоративными опорами. На проспекте Кулиева уже ведем работы по устройству новых водопроводных сетей, демонтажу покрытия существующих тротуаров и установке новых бордюров. Объем работ на проспекте Шогенцукова также большой. Здесь завершаем модернизацию инженерных сетей: водопроводных, канализационных. Мероприятия предполагают и устройство основания дорожной одежды, и трехслойное асфальтобетонное покрытие, и установку бордюров, а также новое освещение, новые тротуары, парковки, современные остановочные комплексы», - говорится в сообщении.

«Участок Кабардинской от Идарова до выезда из Нальчика протяженностью 4,6 километра - один из наиболее загруженных. Продумали, как разгрузить транспортный поток. Ширину проезжей части увеличим до 15 метров с разделительной полосой в виде зеленой зоны. Предусмотрели дополнительные полосы в местах наиболее интенсивного движения: на пересечении с Ашурова и на выезде в сторону Майского. На выезде из Нальчика появится и круговая развязка, которая обеспечит транспортную связь с улицей Мовсисяна. Планируем ввести объект в эксплуатацию досрочно», - заявил Казбек Коков.

Глава Кабардино-Балкарии также напомнил, что помимо обновления главных столичных улиц, в Нальчике будут благоустроены 7 новых скверов: «Осмотрел и эти площадки. Это сквер имени Юрия Гагарина рядом с аэропортом, сквер возле Кабардино-Балкарского госуниверситета, сквер Курортный, а также скверы на пересечении улиц Идарова - Мовсисяна, на Комарова, на углу Ленина - Тарчокова, а также на улице Амшокова в микрорайоне «Нарт».

«Все, что сейчас делаем в Нальчике, направлено на повышение комфортности и благоустроенности столицы нашего региона, на создание благоприятной для жителей и наших гостей городской среды. Работу в данном направлении продолжаем во всех районах и городах республики», - подчеркнул Казбек Коков.