Казбек Коков проинспектировал ход строительных работ в районе Искож





Глава региона также проинспектировал ход строительных работ в Нальчике, в районе Искож. Здесь начали ремонт улиц Ашурова и Неделина в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Территория является подъездной к строящимся социальным учреждениям, кроме того здесь располагаются прогимназия, почтовое отделение и медицинские учреждения. По поручению руководителя республики к ремонту приступили с конца августа. Работы включают замену бортовых камней и покрытия проезжей части, а также благоустройство тротуаров. В целях безопасности будет устроено освещение с заменой опор и приборов, дорогу оснастят необходимыми дорожными знаками, светофорами, появятся новые остановочные комплексы.