Казбек Коков проинспектировал ход ремонта улицы Шогенова в Нальчике

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет 2,2 километра. Дорога здесь станет четырехполосной, что с учетом развития города крайне необходимо. В этой его части сейчас идет активная застройка микрорайона Восточный, сосредоточены крупные медицинские организации, строятся новая школа на 1500 учебных мест, спортивные и досуговые объекты. Понятно, что транспортная активность со временем будет расти, поэтому ремонт улицы Шогенова более чем актуален. Вдоль нее будут установлены современное светодиодное освещение , остановочные павильоны. По программе «Чистое небо» система электроснабжения будет модернизирована, коммуникации пройдут под землей. Будут также устроены тротуары, зелёные зоны и парковки. На пересечении с улицей Малой – построим сквер с местами для отдыха, а также игровыми зонами для детей.