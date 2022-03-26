Казбек Коков проинспектировал ход реализации нацпроектов в Баксане

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход строительных работ на социально значимых объектах в городском округе Баксан. Одним из пунктов посещения стал Дворец культуры в селении Дыгулыбгей. Жители селения ранее обращались к Главе республики с просьбой привести в порядок учреждение, которое было построено в 1997 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. Объект по поручению Казбека Кокова был включен в региональный сегмент «Культурная среда» национального проекта «Культура». На реализацию проекта республике было выделено свыше 48 миллионов рублей из федерального бюджета. В настоящее время строители завершили работы по замене кровли и облицовке здания, а также старых окон и дверей на новые из современных материалов. Заканчивается монтаж электропроводки и внутренние отделочные работы. Актовый зал уже оснащен новой звуковой аппаратурой. Планируется реконструкция сцены и обновление сценического гардероба. Зал вместительный, рассчитан на 500 посадочных мест, будут установлены и новые кресла. В малом зале Дворца культуры будут смонтированы сцена, широкоформатный видеоэкран, полный комплект звукового оборудования. Ремонтируются и спортивный зал, где откроется спортивная секция, и помещения учебной площадки баксанской Детской школы искусств №1. Новое техническое оснащение Дворца культуры соответствует современным требованиям. Во Дворце культуры функционирует 16 клубных формирований - кружков и секций, работают 19 преподавателей. Дети посещают танцевальные, музыкальные, литературный и краеведческий кружки. После капитального ремонта дворец культуры смогут посещать больше 1000 детей, подростков и молодежи. «Жители селения Дыгулыбгей смогут на высоком уровне проводить здесь значимые культурно-массовые мероприятия. Дворец должен стать центром развития творческих способностей и патриотического воспитания подрастающего поколения», - подчеркнул Казбек Коков. В Дыгулыбгее Глава республики осмотрел также улицу Баксанова, которую сейчас благоустраивают за счет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жильё и городская среда». Улица Баксанова протяженностью два километра преобразится по всей длине с чётной стороны, от пересечения с улицей 400-летия до пересечения с улицей им. Н.А. Цагова по нечетной стороне. Комплекс работ включает укладку асфальтобетонного покрытия и бортовых камней (бордюров), проведение уличного освещения, установку скамеек, урн. За последние три года в городком округе Баксан благоустроено порядка 30 дворовых и общественных территорий. В 2021 году муниципалитет разбил новый городской парк Мира, культуры и отдыха. Данный проект был реализован за счет гранта, который муниципалитет выиграл во всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства среди малых городов. Баксанский парк стал излюбленным местом отдыха для жителей городского округа.