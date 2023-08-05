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Казбек Коков проинспектировал ход работ по строительству и ремонту объектов КБР

Казбек Коков проинспектировал ход работ по строительству и ремонту объектов КБР

05.08.2023 | 10:52
Глава КБР Казбек Коков сегодня с утра проинспектировал ход работ по строительству и ремонту крупных социальных, инфраструктурных и дорожных объектов республики. Один из них - новое здание первой поликлиники Нальчика. Напомню, что это крайне значимый для системы здравоохранения нашей республики объект. Проект поддержали Правительство и Минздрав России. За сутки здесь смогут получать медицинскую помощь 500 посетителей. Это важно, так как к поликлинике прикреплены почти 80 тысяч жителей Нальчика. Прежнее здание когда-то было приспособлено под нужды медучреждения. В пик сезонной заболеваемости сложно разделить потоки, нет своей парковки, непросто правильно распланировать кабинеты специалистов из-за нехватки площадей. Внедрять новые виды помощи, развиваться было проблематично. Новые условия для работы в здании, которое спроектировано специально под нужды поликлиники, будут способствовать и улучшению качества профилактики и лечения. На базе этой поликлиники будут созданы отделения эндоскопии, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, центр амбулаторной онкологической помощи, современная лаборатория. Будет и отдельный вход для пациентов с признаками вирусной инфекции. За последние 30 лет это первое новое здание поликлиники при том, что численность населения столицы республики за это время, конечно, существенно увеличилась. Обновлённое учреждение станет мощным амбулаторно-диагностическим центром, который будет в целом способствовать развитию поликлинической службы в республике. Строители уже приступили к возведению четвертого этажа, работы идут по графику.   https://t.me/vestikbr
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