Казбек Коков проинспектировал ход работ на объектах благоустройства

О своей сегодняшней рабочей поездке по объектам благоустройства Глава КБР Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. «Продолжаем готовиться к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. С утра проинспектировал ход благоустройства проспектов Ленина, Кулиева, Шогенцукова и улицы Кабардинской в Нальчике. На проспекте Ленина строители укладывают новую тротуарную плитку, продолжаются работы по программе «Чистое небо». В ближайшее время начнется фрезерование дорожного покрытия проезжей части для последующей укладки выравнивающего слоя. На проспекте Кулиева практически закончили ремонт инженерных коммуникаций, устанавливаются новые опоры уличного освещения. На проезжей части уложили выравнивающий слой дорожного покрытия, идет укладка тротуарной плитки. Преображается и проспект Шогенцукова. Здесь на проезжей части уложен выравнивающий слой асфальта, а от Толстого до Захарова начали укладку конструктивного слоя покрытия. Продолжают укладку плитки на пешеходных зонах. Завершено обновление инженерных коммуникаций и заканчиваются работы по программе «Чистое небо». По улице Кабардинской от Идарова до выезда из города на участке протяженностью 4,6 километра уложен выравнивающий слой, на участке 3,5 километра – нижний слой покрытия. Также дорожники готовят участок дороги к расширению. Параллельно по улице идет обустройство барьерных ограждений, тротуаров, зеленых зон, где частично высажены деревья. Здесь также устанавливают новые опоры уличного освещения, производят монтаж линий электропередач», - написал Глава республики в своей публикации. «Контроль качества работ и сроков их исполнения проводим в ежедневном режиме. Все работы в городе будут завершены к концу августа», - подчеркнул Казбек Коков.