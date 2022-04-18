Казбек Коков проинспектировал ход дорожных работ на главных улицах Нальчика

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход ремонтных работ на объектах благоустройства, которые ведутся в Нальчике в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. Об этом по итогам рабочей поездки Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. «Осмотрел, как идут работы на Ленина, Кулиева и Шогенцукова. Дорожники приводят в нормативное состояние покрытие, меняют тротуарную плитку, обновляют освещение. Сейчас на всех трех проспектах уже ведутся работы по программе «Чистое небо» - провода уйдут под землю, и это значительно улучшит внешний вид города. Одновременно с дорожным ремонтом ведем замену ветхих водопроводных сетей. Так, на проспекте Кулиева идет замена магистральной линии водопровода, находящейся в аварийном состоянии. Также здесь на пересечении с улицей Шортанова появятся светофор и дополнительная полоса движения, что сделает данный участок дороги более безопасным», - говорится в публикации.Казбек Коков отметил, что на проспекте Шогенцукова практически заменены инженерные коммуникации: системы водоснабжения и водоотведения. На первом участке от улицы Кешокова до улицы Ногмова уже уложено асфальтобетонное покрытие, обустроена ливневая канализация. Идет работа по замене инженерных сетей на остальных участках. На проспекте Ленина также будет уложена тротуарная плитка, обустроены зелёные зоны, появится новая система наружного освещения. «Осмотрел и будущий сквер «Курортный» на улице Канукоева, который строим по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это один из 7 скверов, которые благоустроим в Нальчике до сентября. Высадим здесь более 70 деревьев», - сообщил Казбек Коков.