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Казбек Коков проинспектировал ход благоустройства территории больничного городка в Нальчике

Казбек Коков проинспектировал ход благоустройства территории больничного городка в Нальчике

01.08.2023 | 21:21
Здесь расположены несколько ведущих медицинских учреждений республики, централизованы основные подразделения педиатрической службы: Перинатальный центр, Дом ребенка и Республиканский детский клинический многопрофильный центр, где завершается капремонт. Территория благоустраивается по поручению Казбека Кокова: появятся новая въездная группа, игровые площадки, зоны отдыха. Модернизация самого крупного в республике детского медучреждения стала возможна при поддержке Правительства страны и софинансировании со стороны республики. В настоящее время также идет ремонт прилегающей улицы Шогенова. Дорога станет шире, обустроят тротуары, парковку и остановочные павильоны. На углу улиц Шогенова и Малой будет сквер. Центральное место здесь займет скульптурная композиция, посвященная профессии врача. Сюда, где к тому же строится новый микрорайон «Восточный», ежедневно приезжают сотни жителей республики и соседних регионов. Поэтому, как отметил Казбек Коков, важно создать комфортную среду и надежную инфраструктуру.   https://t.me/vestikbr
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