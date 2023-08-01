Казбек Коков проинспектировал ход благоустройства территории больничного городка в Нальчике

Здесь расположены несколько ведущих медицинских учреждений республики, централизованы основные подразделения педиатрической службы: Перинатальный центр, Дом ребенка и Республиканский детский клинический многопрофильный центр, где завершается капремонт. Территория благоустраивается по поручению Казбека Кокова: появятся новая въездная группа, игровые площадки, зоны отдыха.
Модернизация самого крупного в республике детского медучреждения стала возможна при поддержке Правительства страны и софинансировании со стороны республики. В настоящее время также идет ремонт прилегающей улицы Шогенова. Дорога станет шире, обустроят тротуары, парковку и остановочные павильоны.
На углу улиц Шогенова и Малой будет сквер. Центральное место здесь займет скульптурная композиция, посвященная профессии врача. Сюда, где к тому же строится новый микрорайон «Восточный», ежедневно приезжают сотни жителей республики и соседних регионов. Поэтому, как отметил Казбек Коков, важно создать комфортную среду и надежную инфраструктуру.
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