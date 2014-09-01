Глава КБР призвал представителей власти республики пройти вакцинацию от коронавируса





Более 13 с половиной тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в республику в это воскресенье. Препараты уже распределены по прививочным пунктам. Такая информация сегодня прозвучала на оперативном заседании по текущей эпидситуации, которое провел Глава КБР Казбек Коков. Об интенсивном росте заболеваемости в регионах сообщил главный санитарный врач республики. Основной мерой профилактики распространения коронавирусной инфекции остается вакцинация населения, подчеркнул Жирослан Пагов. О темпах иммунизации в целом рассказал профильный министр Рустам Калибатов. Вице-премьер Марат Хубиев доложил, что начата активная работа среди промышленных и сельхозпредприятий на предмет вакцинирования коллективов в случае обострения эпидситуации. В республике без выходных работает 51 прививочный пункт, на дом к маломобильным и на производства выезжают прививочные бригады. Используются три вида российских вакцин: «Спутник-V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» — на выбор. Глава КБР напомнил участникам совещания, что для формирования коллективного иммунитета за короткое время необходимо вакцинировать не менее 270 тысяч человек. «В первую очередь представители власти сами должны пример показывать, поэтому там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных пока мы речи не ведем: темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс. Давайте мобилизуемся и усилим работу в данном направлении»- подчеркнул Глава. Он так же поручил главам администраций муниципалитетов усилить разъяснительную работу среди населения.