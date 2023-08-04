Казбек Коков присудил премий победителям всероссийских педагогических конкурсов

Премии Главы КБР удостоены преподаватель физики Детской академии творчества «Солнечный город» Эльдар Суйдюмов, учитель информатики 9-ой школы Нальчика Олег Кочетов и учитель истории из Кишпека Азамат Шаов. Это победители и призеры 3-го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».
В списке также воспитатель 37-го столичного детского сада Рузанна Чеченова. Она лидер регионального этапа «Воспитатель года России». Призеры состязания – Севиль Бесланеева из Баксана и Лариса Ефимкина из Нарткалы. Премия Главы КБР также присуждена призерам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года».
Ляна Панжокова – преподает в медколледже «Призвание», Эльдар Балов – в Кабардино-Балкарском автомобильно-дорожном и Альбина Жанакуева – в торгово-технологическом колледже республики. Напомним, премии Казбек Коков учредил в начале этого года в целях оказания господдержки наиболее талантливым педагогам.
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