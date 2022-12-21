Казбек Коков принял участие в заседании стратегической сессии по инвестиционному развитию

Глава КБР Казбек Коков принял участие в стратегической сессии по теме повышения инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александр Новак, полномочного представителя Президента России в СКФО Юрий Чайка, в обсуждении тем повестки приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, генеральный директор АО «КАВКАЗ.РФ» Андрей Юмшанов. С информацией о ситуации на местах выступили главы регионов СКФО. Казбек Коков в своем докладе проинформировал участников заседания о проводимой работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности региона. - Экономика республики остается стабильной, что позволяет сохранять и увеличивать инвестиционный потенциал. Объём инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2022 года составил 19,4 млрд рублей, или 103,2% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшая деловая активность отмечена в сельском хозяйстве, строительстве, туризме, розничной торговле, - сказал Глава. Казбек Коков остановился на наиболее крупных объектах: - Работаем над развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» совместно с КАВКАЗ.РФ. Завершено строительство парковки на 800 мест, площади с торговыми павильонами, ведется обустройство дорожной инфраструктуры. В конце года планируем сдать 10 объектов капитального строительства, включая горнолыжные трассы общей протяжённостью 5,8 км. В реализацию этого проекта вложено 16 миллиардов рублей средств федерального бюджета, объем привлеченных частных инвестиций составил 28 миллиардов. В Эльбрусском районе также реализуем стратегический проект по возобновлению добычи вольфрам-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. По расчетам, к 2025 году на Эльбрусском горнорудном комбинате будет создано порядка 1000 рабочих мест, уже сейчас здесь работают 50 специалистов. Общая стоимость проекта составляет 56 млрд рублей. С 2023 года развернем основные работы по комплексной застройке микрорайонов Нальчика. В «Восточном» уже возводим жилые комплексы, в том числе 54 многоквартирных дома общей площадью 124,8 тыс. кв. м. - это в рамках реализации механизмов комплексного развития территории, и 8 жилых комплексов общей площадью 932,2 тыс. кв. м. По нацпроекту «Образование» строим здесь новую школу на 1500 мест, проводим по территории микрорайона инженерные коммуникации. В план дорожных работ на следующий год включили ремонт улицы Шогенова: реконструкцию проезжей части, обустройство тротуаров, современного освещения и озеленение, а на углу улиц Шогенова и Малой появится новый сквер. В Чегемском районе продолжаем строительство крупного тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта. Планируется создать 1226 рабочих мест. Площадь тепличного комплекса составит 100 га. Стоимость проекта – 18,4 млрд рублей. В этом году завершены строительно-монтажные работы по возведению тепличного корпуса. Значимые инвестиционные проекты реализуются во всех приоритетных отраслях экономики. Это, в том числе, строительство малых ГЭС, создание производственных площадок в сфере легкой промышленности, развитие гостиничного бизнеса. В туристической отрасли введено 417 мест размещения, идёт строительство трёх гостиничных комплексов в Нальчике на 500 мест и кемпингов на 222 места. В сфере сельского хозяйства строим современные системы хранения ягод, плодов и овощей. Мощности единовременного хранения на сегодня составляют 273,4 тыс. тонн. Построен завод по переборке плодов мощностью 240 тонн в сутки. - Конечно, важно создавать условия для инвестирования в экономику. Наряду с федеральными активно используем региональные меры поддержки инвестиционных инициатив. За период их действия льготы по налогу на имущество организаций предоставлены 10 предприятиям по 11 инвестиционным проектам, в экономику республики привлечено 16,5 млрд рублей инвестиций. Общий объем госгарантий для привлечения заёмного финансирования на реализацию проектов составил в этом году около 3 млрд рублей, - отметил Казбек Коков.