Казбек Коков принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Оно прошло в формате видеосвязи и было приурочено к Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается 21 апреля. В прошлый раз заседание было посвящено роли муниципалитетов в реализации национальных проектов. Сегодня Владимир Владимирович Путин вынес на обсуждение вопросы повышения их кадрового потенциала, социально-экономического и территориального развития. Президент указал на необходимость актуализации показателей эффективности органов местного самоуправления и поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддержки тех сотрудников, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создаёт благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу. Владимир Владимирович подчеркнул значимость труда муниципальных служащих, которые ближе всего к людям, а главным приоритетом общей работы назвал повышение качества жизни и благополучия граждан. Именно к работникам органов местного самоуправления наиболее часто люди обращаются со своими нуждами и проблемами. Поэтому их решения и обратная связь должны быть оперативными и качественными, а отношение к жителям чутким и доброжелательным. Отдельно Президент отметил исключительную роль органов местного самоуправления в оказании поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, их семьям. Еженедельный «муниципальный час», личные приемы граждан, выезды в районы республики, встречи с жителями населенных пунктов стали в нашей работе важными инструментами взаимодействия с муниципалитетами. В прошлом году провели анализ эффективности их работы за три года. Лучшим выделены гранты за счет регионального бюджета. В дальнейшем продолжим и усовершенствуем эту работу.