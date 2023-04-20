home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Казбек Коков принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

20.04.2023 | 20:30
Оно прошло в формате видеосвязи и было приурочено к Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается 21 апреля. В прошлый раз заседание было посвящено роли муниципалитетов в реализации национальных проектов. Сегодня Владимир Владимирович Путин вынес на обсуждение вопросы повышения их кадрового потенциала, социально-экономического и территориального развития. Президент указал на необходимость актуализации показателей эффективности органов местного самоуправления и поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддержки тех сотрудников, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создаёт благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу. Владимир Владимирович подчеркнул значимость труда муниципальных служащих, которые ближе всего к людям, а главным приоритетом общей работы назвал повышение качества жизни и благополучия граждан. Именно к работникам органов местного самоуправления наиболее часто люди обращаются со своими нуждами и проблемами. Поэтому их решения и обратная связь должны быть оперативными и качественными, а отношение к жителям чутким и доброжелательным. Отдельно Президент отметил исключительную роль органов местного самоуправления в оказании поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, их семьям. Еженедельный «муниципальный час», личные приемы граждан, выезды в районы республики, встречи с жителями населенных пунктов стали в нашей работе важными инструментами взаимодействия с муниципалитетами. В прошлом году провели анализ эффективности их работы за три года. Лучшим выделены гранты за счет регионального бюджета. В дальнейшем продолжим и усовершенствуем эту работу.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных