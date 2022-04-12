Казбек Коков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

Глава КБР Казбек Коков принял участие в видеоселекторном заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе под председательством Юрия Чайки. Рассмотрены вопросы укрепления стабильности в регионах СКФО в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. В мероприятии в режиме ВКС приняли участие заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. «С начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах», - заявил полпред СКФО. Юрий Чайка сообщил, что за период с 24 февраля по 11 апреля текущего года органами власти округа было получено более 100 сообщений о якобы готовящихся террористических акциях, в ходе проверки которых обследовано около полутысячи объектов. «По 62 фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела», - подчеркнул представитель Президента. Было сказано о необходимости активного противодействия распространению ложной информации.Была затронута и тема деятельности некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО, в округе осуществляют деятельность 88 некоммерческих организаций, получивших в 2021 году из-за рубежа около 300 миллионов рублей. «Считаю целесообразным организовать тщательную проверку их деятельности, в том числе на предмет проведения ими деструктивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции», - обозначил свою позицию полпред. В ходе заседания Совета также были рассмотрены меры по снижению задолженности по заработной плате, а также рисков ее увеличения в условиях санкций. Обсуждался ход исполнения поручений Президента РФ в части развития системы образования. Проанализирована ситуация с социализацией граждан, прибывающих на территорию округа с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. По всем пунктам повестки даны поручения. На совещании был представлен новый заместитель полпреда Андрей Шабалин, который будет курировать вопросы кадровой политики, государственной гражданской службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также осуществлять общее руководство приемными Президента РФ на территории округа.