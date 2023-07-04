Казбек Коков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО, которое прошло под председательством Юрия Чайки

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО, которое прошло под председательством Юрия Чайки. На заседании речь шла об общественной безопасности и правопорядке, а также о подготовке к проведению выборной кампании в органы местного самоуправления в единый день голосования. Полпредом даны необходимые поручения с целью повышения эффективности работы в рамках введенного указом Президента страны базового уровня готовности в регионах СКФО, комплексных мер защиты от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и по взаимодействию с воинскими формированиями.