Казбек Коков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО.

В заседании приняли участие начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин, начальник управления – заместитель начальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Константин Запатоцкий, главы субъектов округа, члены Совета.

В своем вступительном слове Юрий Чайка отметил недопустимость формального подхода к выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Прозвучало, что призывные комиссии должны быть открыты и опираться на принципы гражданского общества. Представитель Главы государства в округе поручил организовать работу горячих линий для эмоционально-психологической поддержки семей военнослужащих, активнее противодействовать распространению недостоверной информации.

В ходе заседания обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий ОПК в субъектах округа.

Руководитель Кабардино-Балкарской Республики доложил полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе о ходе исполнения Указа Президента РФ.

Юрий Чайка подчеркнул, что будут приняты решения о более эффективном взаимодействии всех ветвей власти на данном направлении. «Должностные лица несут персональную ответственность за организацию работы», — резюмировал полномочный представитель Президента РФ в СКФО.