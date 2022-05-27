Сегодня в Москве Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое прошло под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Главной темой заседания стало взаимодействие регионов с институтами гражданского общества. В своем выступлении Сергей Лавров отметил: «Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают и учетверяют усилия по сдерживанию России с использованием широчайшего инструментария – от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве. Во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла бытовая русофобия, которая, к нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами. В этих условиях принципиально важно, что утвержденный Президентом В.В. Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы России, ведущие общественные и предпринимательские объединения. Также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов. В стране происходит консолидация всех здоровых и патриотических сил».

О работе Совета Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале: «Совет образован в 2003 году, в его составе работаю с 2021 года. Деятельность Совета глав при Министерстве иностранных дел России направлена на повышение эффективности участия субъектов РФ в обеспечении интересов Российской Федерации». «Действия недружественных стран имеют целью раскол нашего общества. Такие антироссийские действия, как переписывание истории Второй мировой войны, умаление вклада Советского Союза и всех народов СССР в разгром фашизма, попытки затушевать преступления нацистов — имеют место. Идет беспрецедентное санкционное давление. Несмотря на это, сегодня российское общество сплотилось вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина», - говорится в сообщении руководителя республики.

«Решения Главы государства нашли безусловную поддержку граждан, а защита интересов России от агрессивных посягательств западного блока стала для всех нас приоритетом», - подчеркнул Казбек Коков.