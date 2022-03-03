Казбек Коков принял участие в совещании по вопросу о текущей социально-экономической ситуации в субъектах СКФО

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию по текущей социально-экономической ситуации в субъектах СКФО. Заседание прошло под председательством вице-премьера Правительства России Александра Новака с участием полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки. В ходе совещания обсуждены меры по укреплению экономик субъектов на фоне ограничений внешних рынков. Александр Новак обозначил приоритетные задачи. Во всех регионах СКФО, в том числе Кабардино-Балкарии, будут созданы оперативные штабы по мониторингу складывающейся ситуации. Важен мониторинг региональных бюджетов, своевременное исполнение всех социальных обязательств. Юрий Чайка подчеркнул, что необходимо определиться с первоочередными шагами по повышению устойчивости развития экономики Северного Кавказа. На сегодняшний день санкции не нанесли существенного ущерба ведущим отраслям республики, - отметил Глава КБР Казбек Коков, комментируя итоги совещания. В республике уже организованы оперативные штабы по ежедневному мониторингу цен на продукты, товары первой необходимости, строительные материалы. Действует оперативный штаб по координации и оперативного решения вопросов, связанных с сезонными сельскохозяйственными работами. По итогам января республика показала рост объемов отгруженных товаров в промышленном секторе, сельском хозяйстве, строительстве. Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, свою деятельность сегодня осуществляют более 19 тысяч индивидуальных предпринимателей. Увеличились налоговые поступления, общий объем которых по итогам прошлого года составил 1,3 миллиарда рублей. Турпоток в республику вырос в два раза, составив по итогам 2021 года более миллиона человек. За прошлый год объем инвестиций в регионе вырос почти на 5,5 процента и составил более 51 миллиарда рублей. «Во многом это связано с возросшей предпринимательской активностью в ведущих отраслях экономики, которые в условиях санкционного давления оказались менее уязвимы и востребованы: агропромышленном комплексе, сфере услуг, туризме. Планируем субсидирование малого и среднего предпринимательства по системообразующим направлениям», - сказано в публикации на странице Главы КБР в социальной сети. «Продолжаем реализацию национальных проектов. Все работы идут по графику. В этом году начали или начинаем строительство и ремонт большого количества объектов социального значения. Предстоит немалый объем дорожных работ. Приложим все усилия, чтобы реализовать наши планы, несмотря ни на какие санкции», - сказал Казбек Коков.