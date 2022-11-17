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Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

17.11.2022 | 17:20

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба Главы КБР.

Особое внимание уделено реализации национальных и федеральных проектов в 2022-2024 годах.

В Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроено 55 дворовых территорий и 14 общественных пространств. По региональному проекту «Чистая вода» реконструируются 13 объектов водоснабжения — в Тереке, Анзорее, Кубе, Лечинкае, Нартане, Верхнем и Нижнем Куркужине, Былыме и Сармаково.

В этом году по национальным проектам «Здравоохранение» и «Культура» возобновлено строительство онкодиспансера и Дворца творчества молодежи. До конца года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будут приведены 180 км автодорог регионального и местного значения, устроено 70 км наружного освещения. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» до конца года будет завершено строительство школ в Прохладном, Нарткале и Кубе. По программе комплексного развития территорий планируется сдать в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в Солдатской.

«Конечно, все эти объекты — лишь немногая часть того, что делаем в республике. Кабардино-Балкария остается в числе регионов с успешными показателями по реализации национальных проектов. Все запланированное выполним», — сообщил руководитель республики в своем телеграм-канале.

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