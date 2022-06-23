Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков в Москве в режиме ВКС принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Заседание провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, с докладом выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Вопросы реализации национальных и федеральных проектов находятся на особом контроле Правительства и рассмотрены в разрезе субъектов страны. Кабардино-Балкарская Республика остается в числе лидеров по большинству показателей обозначенных программ. Республика входит в топ-10 регионов по федеральным программам дорожного строительства и формированию комфортной городской среды. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 70 объектов дорожного строительства, больше половины объектов уже сданы. Также регион занимает передовые позиции по реализации программы «Стимул», инфраструктурное строительство остается приоритетным направлением работы правительства. В республике сохраняются темпы ввода в строй жилья. По состоянию на начало месяца в эксплуатацию введено 150 тысяч квадратных метров жилья из запланированных на год 520 тысяч, что превышает темпы аналогичного периода прошлого года.