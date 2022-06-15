Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава Кабардино-Балкария Казбек Коков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Встреча проходила под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На повестке дня – вопросы реализации национальных и федеральных проектов. Отмечено, что Кабардино-Балкария – в числе регионов, лидирующих по показателям выполнения поставленных задач. Наилучшие результаты достигнуты в программе инфраструктурного строительства “Стимул”. Также республика входит в топ-10 регионов по развитию транспортной инфраструктуры в сельской местности и по дорожному строительству в целом. В нормативное состояние будет приведено около ста километров трасс. Общий объем финансирования превышает полтора миллиарда рублей… В республике наметилась тенденция к снижению числа ДТП на федеральных и региональных трассах, в том числе с летальным исходом.