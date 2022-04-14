Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Рассмотрены промежуточные итоги реализации национальных и федеральных проектов, включая кассовое исполнение и достижение контрольных показателей. В заседании штаба приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также главы регионов. Кабардино-Балкарская Республика сохраняет рост в сфере жилищного, дорожного, инфраструктурного строительства, а также благоустройства городской среды, сообщил Глава республики по итогам совещания в своем телеграм-канале. «Все работы идут по графику: продолжаем строительство капитальных объектов, в том числе школ и больниц. Заключили контракты на строительство двух крупных школ — в Нальчике на 1500 мест и в Баксане на 1224 мест. Стоимость каждого из этих проектов превышает миллиард рублей, планируем сдать оба объекта в эксплуатацию в декабре 2023 года. Напомню, по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в этом году строим сразу 10 новых школ. Также приступаем к строительству крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике, готовим к вводу в эксплуатацию детский сад в Новой Балкарии и дошкольное отделение школы №6 в Баксане и блока ясельных групп в Ташлы-Тале. За счет экономии средств решили благоустроить еще одну общественную территорию - сквер по улице Молодежной в Тырныаузе», - говорится в публикации. Напомним, 10 новых школ будут построены в городах Нальчик, Баксан, Прохладный — 2 школы, Майский, Нарткала и селениях Псынабо, Красносельское, Сармаково, Куба. Кроме того, в течение пяти лет в Кабардино-Балкарии будут капитально отремонтированы 63 школы. Республика представила в федеральное министерство региональную программу капитального ремонта общеобразовательных организаций. В Нальчике в рамках национального проекта «Здравоохранение» возобновится строительство республиканского онкологического диспансера. Уже развернуто строительство нового здания нальчикской поликлиники №1 на 500 посещений в смену, которое рассчитано до конца 2023 года. До конца лета в Нижнем Чегеме появится мини-футбольное поле, а к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарии будут благоустроены 12 общественных территорий, в том числе 7 новых скверов в Нальчике.