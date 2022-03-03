Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Вопрос организации работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях обсужден сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его вице-премьер Марат Хуснуллин. Обращаясь к руководителям регионов, он особо отметил, что перед отраслью по-прежнему стоят серьёзные, масштабные и стратегические задачи. Ключевая из них – не допустить снижения темпов строительства. Как заявил вице-премьер, возможность финансирования будет сохраняться. Регионы должны усилить строительство начатых объектов и реализацию текущих программ. Правительство уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу развития отрасли. В жилищном строительстве Правительство и дальше будет поддерживать ипотечные программы. В ближайшее время предложат комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам. Говоря о системе работы ЖКХ, Марат Хуснуллин отметил необходимость выплаты субсидий тем, у кого плата за коммунальные услуги превышает предельно допустимый уровень.