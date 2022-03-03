home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

03.03.2022 | 23:27
Вопрос организации работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях обсужден сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его вице-премьер Марат Хуснуллин. Обращаясь к руководителям регионов, он особо отметил, что перед отраслью по-прежнему стоят серьёзные, масштабные и стратегические задачи. Ключевая из них – не допустить снижения темпов строительства. Как заявил вице-премьер, возможность финансирования будет сохраняться. Регионы должны усилить строительство начатых объектов и реализацию текущих программ. Правительство уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу развития отрасли. В жилищном строительстве Правительство и дальше будет поддерживать ипотечные программы. В ближайшее время предложат комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам. Говоря о системе работы ЖКХ, Марат Хуснуллин отметил необходимость выплаты субсидий тем, у кого плата за коммунальные услуги превышает предельно допустимый уровень.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных