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Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

28.04.2023 | 15:48
Сегодняшнее заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина прошло в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства, которая проходит в Казани. Тема конференции - «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ». Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании, где обсуждались реализация пятилетних дорожных программ и развитие опорной сети дорог. Для региональных дорог активно внедряется инструмент опережающего финансирования. По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина регионы получили возможность реализовать уже в этом году дорожные проекты, которые были запланированы на 2024 год. В Кабардино-Балкарии благодаря этому объем дорожных работ в текущем году увеличится на 34 км. Отремонтируем автодороги Чегем 2 - Чегемцук протяженностью 3,5 км, Куба-Таба - Верхний Куркужин (18,7 км), Пролетарское — Виноградный - Гвардейский (1,8 км), Майский - Заречный - Ново-Ивановское (10 км). Поручил разработать проектно-сметную документацию по этим объектам до середины мая. За счет всех действующих программ в 2023 году в нормативное состояние приведем 160 км дорог регионального и местного значения. Реализация планов опережающего развития дорожной сети позволит увеличить долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. В нашем регионе сейчас этот показатель равен 69,9%, а по итогам года он превысит 73%. То есть, хороших дорог в республике станет еще больше.    
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