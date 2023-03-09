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Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

09.03.2023 | 22:55
В этом году на развитие дорожной сети региона направят больше четырех миллиардов рублей. Запланировали, в частности, ремонт в Зольском и Черекском районах и восстановление трассы “Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж”. Самый крупный и сложный проект – реконструкция дороги “Второй Чегем – Булунгу”. Сейчас подрядчики расширяют узкие участки, в русле реки Чегем устанавливают монолитные подпорные стенки, чтобы предотвратить, размыв полотна. Также в нормативное состояние приведут мосты и путепроводы на трассах республиканского значения. В Нальчике наметили ремонт сразу девяти магистральных объектов. Различные работы запланировали в 20 селах. Помимо этого, продолжат устанавливать уличные фонари, ограждения, знаки, светофоры и камеры наблюдения. Как отметили на заседании Правительственной комиссии, благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, в стране и в Кабардино-Балкарии в том числе значительно снизилось количество аварий, включая случаи с летальным исходом.   https://t.me/vestikbr
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