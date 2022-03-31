Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Заседание провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Среди ключевых направлений работы вице-премьер назвал бесперебойное плановое финансирование строительства, реализуемого на средства федерального и регионального бюджетов, а также наращивание темпов жилищного строительства, для поддержки которого Правительство России, в том числе, развивает программу ипотечного кредитования. «Каждый ипотечный рубль – это инвестиции в регионы», – заявил Марат Хуснуллин. По его словам, важной задачей является продолжение банками работы по ипотечным программам.

В Кабардино-Балкарии динамика ввода в строй жилья сохраняет рост: в марте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил 44,7%. Регион находится в числе субъектов, где отмечается и рост ипотечного кредитования: в феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача ипотеки выросла на 8,7%.

Обсуждены вопросы реализации инфраструктурных проектов, а также кассовое исполнение национальных и федеральных проектов. В Кабардино-Балкарии продолжается контрактация по программе развития транспортной инфраструктуры сельских территорий, законтрактовано более 80% работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», кассовое исполнение превышает средние значения по стране. Практически завершена контрактация работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Марат Хуснуллин отметил, что крайне важно продолжать работать над реализацией инфраструктурных проектов и не останавливать строительство капитальных объектов, в том числе школ и больниц.

По завершении заседания Правкомиссии Казбек Коков провел оперативное совещание с министром строительства и ЖКХ КБР Алимом Бербековым и министром транспорта и дорожного хозяйства КБР Асланом Дышековым.

Проанализирована общая картина по всем критериям, озвученным Маратом Хуснуллиным, рассмотрен ход работ на отдельных объектах. Глава республики обозначил план дальнейшей работы с учетом поставленных на федеральном уровне задач по реализации нацпроектов в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина. Казбек Коков поручил держать на усиленном контроле соблюдение параметров их исполнения, а также соответствующих «дорожных карт».

Напомним, в Кабардино-Балкарии в текущем году начинается масштабная реализация крупных социально значимых проектов. Глава республики выделил основные объекты, которые строятся по национальным проектам и федеральным программа и требуют постоянного мониторинга и внимания.

Речь шла о Баксанском групповом водопроводе общей протяженностью 77 км, строительство которого стало возможным за счет предоставленного Правительством России бюджетного кредита. Стоимость проекта составила свыше 2 миллиардов рублей, завершение строительства планируется в декабре 2023 года.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» разворачивается инфраструктурное строительство в районах жилой застройки Нальчика. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» включает 12 общественных территорий, в том числе 7 новых скверов в Нальчике, благоустройство территорий в Прохладном, Баксане, Майском и Тырныаузе.

По национальному проекту «Здравоохранение» в регионе начинаются работы сразу на двух крупных объектах, это Республиканский онкологический диспансер на 250 коек и поликлиника на 500 посещений в смену в Нальчике.

Федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» предусматривает строительство сразу 10 новых школ.

В конце текущего года будет завершено строительство школ на 785 мест в Прохладном, на 500 мест в Нарткале и на 500 мест в селении Куба.

Минстроем КБР заключены госконтракты на строительство двух крупных школ: на 1500 мест в Нальчике и на 1224 места в Баксане. В 2022 году также начинается строительство еще одной школы на 560 мест в Прохладном, а также школ на 150 мест в Псынабо, на 500 мест в Красносельском, на 275 мест в Сармаково, на 330 мест в Майском. Эти объекты будут завершены в декабре 2023 года.

Будет продолжено увеличение количества дошкольных мест. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию детских садов в Вольном Ауле, Новой Балкарии, дошкольного отделения в школе № 6 и ясельный блок в школе № 10 в Баксане, ясли дошкольного отделения в Ташлы-Тале.

Кроме того, в этом году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» планируется завершить спорткомплекс для занятий современным пятиборьем и начать строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике, которое рассчитано до декабря 2024 года. По поручению Главы республики в план работ включено и обещанное жителям мини-футбольное поле в Нижнем Чегеме.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на этот год запланировано 66 объектов, два из них - переходящие на 2023 год. Комплекс работ предполагает приведение автодорог в нормативное состояние, замену барьерного ограждения, устройство пешеходных переходов со светофорами, ремонт автодорожных мостов. По государственной программе комплексного развития сельских территорий запланировано 8 объектов местного значения протяженностью 11 км в границах Кенделена, Чегема-2, Уруха, Анзорея, Интернационального, Бабугента, Ново-Ивановки и 2 объекта регионального значения общей протяженностью 7 км в границах Хушто-Сырта и Нижнего Чегема. Будет проведен капитальный ремонт автодороги Чегем-2 - Булунгу между Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом протяженностью 5,5 км, а также восстановлено асфальтобетонное покрытие автодороги Нальчик-Нарткала.