Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. С докладами выступили Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, представители ряда федеральных министерств. Рассмотрены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, обозначены показатели динамики развития строительной и дорожной отраслей в регионах. Также речь шла о рассмотрении заявок российских регионов на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры. Напомним, в республике будет построен Баксанский групповой водовод протяженностью свыше 77 километров, на что в федеральном бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей. В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» развернуто строительство сразу 10 школ. Это школы на 1500 мест в Нальчике, на 1224 мест в Баксане, две школы на 560 и 785 мест в Прохладном, на 150 мест в сельском поселении Псынабо, на 500 мест в Красносельском, на 275 мест в Сармаково, на 330 мест в Майском, на 165 мест в селении Куба и на 500 мест в Нарткале. В сентябре этого года откроют свои двери дошкольные отделения на базе общеобразовательных школ №6 и №10 в Баксане и сельском поселении Ташлы-Тала. До конца года будут введены в эксплуатацию детские сады в Вольном ауле и селении Новая Балкария. Строительные работы и оснащение учреждений осуществляется в рамках федерального проекта содействие «Содействие занятости». Кроме того, муниципалитеты в настоящее время завершают контрактацию на капитальный ремонт 29 сельских школ. Продолжается строительство первого спортивного комплекса для занятий современным пятиборьем в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» и начато строительство первого ледового дворца с искусственным покрытием в Нальчике и мини-футбольного поля в селении Нижний Чегем. По итогам заседания Глава КБР Казбек Коков отметил, что республика остается в числе регионов с положительной динамикой показателей по дорожному строительству. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кабардино-Балкарии запланировано 70 объектов, 2 из них будут завершены в 2023 году. План включает работы по приведению в нормативное состояние автодорог, замену барьерного ограждения регионального и местного значения, устройство пешеходных переходов со светофорами, капитальный ремонт 5 автодорожных мостов, а также обустройство линий наружного освещения. Контрактация завершена, на многих объектах начаты строительные работы. Всего в текущем году и по нацпроекту, и по федеральным дорожным программам планируется ремонт 170 километров дорог регионального и местного значения.