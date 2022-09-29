Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Заседание провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, с докладом выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Участники совещания обсудили ход реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, инфраструктурных проектов, реализуемых в том числе за счет бюджетных кредитов. В Кабардино-Балкарии до конца года планируется завершить первый этап работ по водопроводным и канализационным сетям в районах индивидуальной жилой застройки в Нальчике. По региональной программе «Чистая вода» в районах идет строительство и реконструкция 13 объектов водоснабжения. Завершено строительство водозаборных скважин в Солдатской и Пролетарском. Стартовали работы по реконструкции канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус. Начались работы по проектированию очистных сооружений Нальчика. По программе расселения из аварийного жилья расселены 62 аварийных многоквартирных дома общей площадью 17 тысяч квадратных метров, 1020 граждан смогли улучшить свои жилищные условия. Работа по данному направлению продолжается. В республике увеличиваются и объемы жилищного строительства. С января по август построено 304, 5 тысячи квадратных метров жилья. Это порядка 135% к показателю аналогичного периода прошлого года. Кроме того, построены 52 многоквартирных дома на 1 821 квартиру, общей площадью 104 тысячи квадратных метра. До конца года будут благоустроены 55 дворовых территорий и 15 общественных пространств, капитально отремонтированы 85 многоквартирных домов. Продолжаются работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству социально-значимых объектов - детских садов, школ, домов культуры, спортивных комплексов и спортивных сооружений.