Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Как реализуются инфраструктурные проекты, которые финансируют за счет бюджетных кредитов? Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, участвовавший в заседании, рассказал, что в республике строят 75-километровый Баксанский водовод. Из-за санкций изменились условия поставок комплектующих, и потому нужно было доработать госконтракт. В итоге на федеральном уровне заключили соглашение. На реализацию проекта предусмотрено два миллиарда 700 миллионов рублей. Когда завершат работу над контрактом, строительство Баксанского водовода перейдет в практическую стадию.