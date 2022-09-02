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Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

02.09.2022 | 22:17
Как реализуются инфраструктурные проекты, которые финансируют за счет бюджетных кредитов? Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, участвовавший в заседании, рассказал, что в республике строят 75-километровый Баксанский водовод. Из-за санкций изменились условия поставок комплектующих, и потому нужно было доработать госконтракт. В итоге на федеральном уровне заключили соглашение. На реализацию проекта предусмотрено два миллиарда 700 миллионов рублей. Когда завершат работу над контрактом, строительство Баксанского водовода перейдет в практическую стадию.
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