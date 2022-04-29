Казбек Коков принял участие в заседании под председательством Татьяны Голиковой

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. На заседании обсуждена ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, обстановка в системе здравоохранения, связанная с заболеваемостью коронавирусом. Рассмотрены вопросы организации мониторинга наличия лекарственных препаратов с использованием современных информационных технологий. Уделено внимание вопросам возобновления регулярного авиасообщения, мониторинга эпидситуации в иностранных государствах и дальнейшему снятию ограничений, в том числе в регионах. По итогам заседания Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил о текущей эпидситуации в республике. «В Кабардино-Балкарии эпидситуация стабильная, сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. В госпиталях медицинскую помощь получают 69 человек, на амбулаторном лечении находятся 308 человек. За последние сутки выявлено 19 человек с коронавирусной инфекцией. Учитывая, что основная нагрузка по лечению пациентов с коронавирусом приходится на амбулаторную службу, задействовали центры дистанционного наблюдения и центры телемедицинских консультаций, работают контакт-центры. Продолжаем обследования на КТ-аппаратах, сейчас используются семь единиц тяжелой медицинской техники в 4 государственных медицинских организациях. Это позволяет своевременно выявлять случаи «ковидной» пневмонии. В обязательном порядке проводится тестирование перед плановой госпитализацией в связи с другими заболеваниями: медицинские организации за счет регионального бюджета обеспечены необходимым количеством экспресс-тестов», - говорится в публикации. Также глава республики сообщил, что для проведения своевременной диагностики заболевания задействовано 7 компьютерных томографов в 4 государственных и 2 частных медицинских организациях. КТ-исследования проводятся в круглосуточном режиме. С начала пандемии проведено 147 253 исследования, с начала текущего года — 17 117. «Продолжаем и лекарственное обеспечение больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. В 2021 году на эти цели в республику из федерального бюджета было направлено свыше 66 миллионов рублей, из республиканского бюджета выделили 30 миллионов рублей. Более 45 тысяч больных получили лекарства. В этом году из федерального бюджета региону выделено 26 миллионов рублей, из республиканского бюджета на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией выделили 85 миллионов рублей. Лекарствами обеспечили больше 40 тысяч амбулаторных больных и создали запас препаратов, - отметил Глава республики в своем сообщении. - Учитывая, что основная нагрузка по лечению пациентов с коронавирусом приходится на амбулаторную службу, работают центры дистанционного наблюдения и телемедицинских консультаций, контакт-центры. В обязательном порядке проводится тестирование перед плановой госпитализацией в связи с другими заболеваниями: медицинские организации за счет регионального бюджета обеспечены необходимым количеством экспресс-тестов». Стимулирующие выплаты получили около двух тысяч сотрудников госпиталей. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 470 миллионов рублей. Напомним, по решению Главы КБР Казбека Кокова Кабардино-Балкария одной из первых начала осуществлять дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему персоналу госпиталей особо опасных инфекций дополнительно к выплатам из федерального бюджета. В республике продолжается иммунизация населения. Функционируют 85 пунктов вакцинации в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 часов. Продолжается работа 58 мобильных бригад вакцинации, обеспеченных необходимым морозильным и термооборудованием.