Казбек Коков принял участие в заседании по региональному развитию

На заседании речь шла о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и госпрограмм, контрактации по объектам на 2023-2025 годы.
В Кабардино-Балкарии наибольший объем строительных работ сконцентрирован в социальной сфере. Это строительство 17 школ, нового здания первой нальчикской поликлиники, онкологического диспансера, дворца творческой молодежи, дошкольных учреждений, 9 амбулаторий, домов культуры, спортивных сооружений, капремонт 40 учреждений образования, 8 поликлинических подразделений. Продолжаем ремонт и строительство дорог, жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных и дворовых территорий. Всего работы будут вестись на 147 объектах.
Несмотря на непростые экономические условия, связанные с последствиями санкционной политики запада, все проекты будут реализованы. Правительство России принимает все необходимые меры для завершения социально значимых объектов опережающими темпами - в соответствии с задачами, которые поставил наш Президент.
https://t.me/vestikbr