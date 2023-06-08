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Казбек Коков принял участие в заседании по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина

Казбек Коков принял участие в заседании по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина

08.06.2023 | 16:56
Обсуждены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, жилищного и дорожного строительства. Информацию по регионам представили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, первый заместитель Министра транспорта РФ Андрей Костюк. С учетом новых мер, направленных на сокращение инвестиционно-строительного цикла, поставлена задача не снижать темпы возведения социально значимых объектов. В Кабардино-Балкарии основной объем социального строительства приходится на образование — одновременно строим 16 школ, 7 из них сдаем в конце текущего года. Продолжаем также строительство онкодиспансера, поликлиники, капитальный ремонт школ и амбулаторных учреждений. Ведется строительство коммунальной инфраструктуры в районах жилой застройки и инвестиционных объектов, а также благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Уже сданы в эксплуатацию 22 из 87 дорожных объектов, которые были включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и федеральные программы на этот год. Кроме того, на заседании затронуты вопросы управления государственным имуществом, опережающего финансирования объектов капитального строительства, реализации инфраструктурных проектов.
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