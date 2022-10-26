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Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости в СКФО

Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости в СКФО

26.10.2022 | 18:14
Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Заседание прошло под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Открывая заседание, Юрий Чайка подчеркнул, что тема снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений являются для Северного Кавказа крайне актуальными. В решении данной проблемы необходим системный и комплексный подход. С докладами о текущей ситуации выступили руководители регионов. Была отмечена положительная динамика роста самозанятых граждан в округе, количество которых выросло в сравнении с началом года в 2,9 раза. «Считаю, что такого рода целенаправленная работа может стать альтернативным направлением по улучшению ситуации на рынке труда», - отметил Юрий Чайка. Полномочный представитель подчеркнул, что работа комиссии должна быть направлена на защиту социальных и трудовых прав граждан. По итогам совещания сформирован перечень контрольных поручений. В режиме видеоконференции в совещании приняли участие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, начальник Межведомственной инспекции ФНС по СКФО Владимир Радченко, главы субъектов округа, представители заинтересованных территориальных подразделений федеральных профильных структур, а также общественных организаций.
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